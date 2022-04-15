Россия сбила над Одессой самолет с западным вооружением заявление минобороны
«Российские средства ПВО в районе Одессы сбили украинский военно-транспортный самолет, доставлявший партию западного вооружения». Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, оперативно-тактической авиацией в течение дня также уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
«Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе: 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск. Также над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата», - добавил Конашенков.