В России заявили о полном контроле над городской частью Мариуполя

«Вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от Вооруженных сил Украины». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Он уточнил, что в городе больше не осталось бойцов «Азова» и наемников.

Остатки украинских военных, по его словам, заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь».

«Единственный их шанс спасти свои жизни - добровольно сложить оружие и сдаться», - сказал Конашенков.