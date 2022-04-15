Генштаб Украины предупредил о возможном ракетном ударе из Беларуси

«Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов российскими войсками по Украине с территории Беларуси». Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.

Также в ведомстве добавили, что на Волынском и Полесском направлениях ВС России активных действий не проводили.

«В ходе перегруппировки войск зафиксировано перемещение железнодорожным транспортом с территории Беларуси подразделения 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Российской Федерации. Также не исключается, что российские войска продолжат ракетные удары и артиллерийские обстрелы с территории России по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины», - говорится в сообщении.

Генштаб ВС Украины также добавил, что, по имеющейся информации, вероятность привлечения к военным действиям оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова остается низкой.