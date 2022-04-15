«Россия активно перемещает свои вооруженные силы к северным границам Донецкой области и в направлении Северодонецка». Это можно наглядно увидеть на спутниковых снимках, передает Strana.ua.

На фото видно, что часть военной техники, базирующейся в селе на Харьковщине, выехала колонной в направлении Изюма. Также украинские телеграм-каналы сообщают, что со стороны «ЛНР» через Сватово прошли две колонны российской техники.