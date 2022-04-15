Караулов сообщил, что выступает с собственным предположением о том, что президент Путин объявит в ближайшее время, а возможно уже в воскресенье войну Украине, поводом для которой служат последние обстрелы российской территории.

Об этом сообщает Туран со ссылкой на видеообращение Андрея Караулова.

Известный прокремлевский публицист и журналист Андрей Караулов сделал 16 апреля во второй половине дня обращение к гражданам Украины и президенту Владимиру Зеленскому с призывом капитулировать, чтобы избежать многомилионных человеческих потерь.

"Я давно не общался с генералами Генштаба и министром обороны, и мои предположения основываются на опыте и чутье... Путин не остановится, у него нет другого пути", сказал он.

Публицист заметил, что это будет другая война - с тотальным применением ракет, в том числе Ярс, Булава, что приведет к гибели миллионов, а возможно и десятка миллионов граждан Украины, включая русских. Он также заявил, что на повестке дня реально стоит задача применения ядерного оружия против Украины.

Из его слов следует, что признание российской территорией Крыма и Донбасса, является предусловием мира.

Для выхода из сложившейся ситуации Киев должен признать Крым российской территории, а также смириться с потерей Луганской и Донецкой областей и даже Украины восточнее от Днепра. Но зато, по его мнению, большая часть Украины останется независимой.

"Это откроет Украине путь в НАТО. Вступление после этого Украины в НАТО обеспечит ее безопасность на сотню лет. Украина не сможет вступить в НАТО с российскими военными базами в Крыму», сказал он.

В качестве исторического примера такой капитуляции Караулов привел Японию, которая после применения американцами двух атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки, капитулировала, сохранив тем самым страну и жизнь миллионов людей. "Япония потеряла 4 острова, но зато стала ведущей мировой державой", сказал Караулов.