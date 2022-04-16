На этот раз руководители соответствующих отделов «Азеригаз» выразили поддержку сотрудникам аварийно-спасательной службы: главы отделов, взявшие на себя часть нагрузки сотрудников аварийно-спасательных служб, ежедневно реагирующих на различные обращения, устранили проблему неисправности счетчика, установленного в частном доме в Низаминском районе.

Производственное объединение «Азеригаз» с прошлой недели запустило новую акцию под названием «От начала до конца», инициированную руководством объединения.

Кроме того, по просьбе абонента руководство «Азеригаз» заменило счетчик предоплаты (карточный) на постоплатный (механический), а также в частный дом в короткие сроки подведен природный газ.

Акцию оценили и абоненты. Руководители объединения и впредь на постоянной основе будут решать проблемы абонентов на местах с целью повысить удовлетворенность абонентов и доступность для граждан руководства «Азеригаз».