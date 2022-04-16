Сегодня состоялись еще два матча 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Нефтчи», идущий на 2-м месте, принимал «Сабах» и победил со счетом 1:0. Единственный гол гости забили себе сами: на 5-й минуте «отличился» Бахтияр Гасанализаде, срезавший мяч в собственные ворота.

«Нефтчи» продолжает опережать на 5 очков «Зиря», которая сегодня обыграла со счетом 2:1 «Сабаил». На два гола Хамиду Кейта, забитые на 32-й и 34-й (с пенальти) минутах, «Сабаил» ответил лишь мячом Николаса Райсела на 5-й добавленной ко второму тайму минуте, также реализовав 11-метровый.

Напомним, вчера в двух первых матчах 23-го тура «Габала» и «Сумгаит» сыграли вничью 1:1, а «Карабах» разгромил «Шемаху» - 8:0. После этого поражения подал в отставку главный тренер шемахинцев Санан Гурбанов. Исполнять его обязанности будет тренер дублирующей команды Рустам Алиев.

Турнирное положение

1. «Карабах» - 55 очков (22 матча)

2. «Нефтчи» - 44 (23)

3. «Зиря» - 39 (23)

4. «Габала» - 35 (23)

5. «Сабах» - 32 (23)

6. «Шемаха» - 20 (23)

7. «Сумгаит» - 15 (22)

8. «Сабаил» - 14 (23).