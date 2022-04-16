В России назвали потери Украины и обвинили Зеленского во лжи

«Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников на 16 апреля составили порядка 23,3 тысячи человек». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

Вместе с тем он назвал ложью недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что потери украинских военных за время операции составляют от 2,5 до 3 тысяч человек.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины», - заявил Конашенков.

Он добавил, что в скором времени Минобороны будет публиковать отдельные данные из украинских документов о своих потерях, которые содержат информацию о месте гибели и захоронении погибших.