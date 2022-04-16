Зеленский: Украина готова обсуждать с Россией статус Крыма

Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как будут прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ.

По его словам, стороны должны делать медленные, нормальные и спокойные шаги.

«Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника. Ты говоришь, сначала нейтральный статус, а потом отведем технику. А мы говорим, про какой статус можно говорить, если тут стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?», - заявил Зеленский.