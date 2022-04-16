Самый богатый человек Украины обещает восстановить Мариуполь
Самый богатый человек Украины по версии Forbes, бизнесмен Ринат Ахметов намерен отстроить металлургические заводы Мариуполя и помочь восстановить разрушенный город, сообщает Reuters.
«Моя цель - вернуться в украинский Мариуполь и реализовать наши планы, чтобы мариупольская сталь, как и раньше, конкурировала на мировых рынках», - отметил Ахметов.
По его словам, Мариуполь - это мировая трагедия и мировой пример героизма.
«Для меня Мариуполь был, есть и будет всегда украинским. Я верю, что героизм наших воинов защитит город. Хотя понимаю, как им тяжело», - сказал бизнесмен.
Ахметов добавил, что верит в победу Украины в войне и в успешное восстановление экономики страны.
«Нам однозначно потребуется беспрецедентная международная программа восстановления - план Маршалла для Украины. Уверен, что после победы нашей страны в этой войне, мы все вместе восстановим свободную, европейскую, демократичную и успешную Украину», - подытожил он.