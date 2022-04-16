Зеленский: Россия может применить ядерное или химическое оружие. Ей нельзя верить

«Россия может применить ядерное или другое неконвенциональное оружие, например, химическое, и миру надо серьезно к этому готовиться». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Он подчеркнул, что России верить нельзя.

«Как и наши гарантии безопасности – их надо так выписать, рассчитывая на то, что на следующий день они пойдут на нас с оружием. Пусть идут, но мы сможем тогда на это ответить», – сказал президент Украины.

По словам Зеленского, Украина сейчас работает с западными партнерами над получением средств защиты от химического оружия, но хочет их получить уже сейчас или как можно скорее.

«Та или другая страна постоянно говорит: если будет применение ядерного или другого неконвенционального оружия, то мы что-то введем. Вот если будет идти Россия, то мы тогда что-то сделаем. Я считаю, что это большая провокация. Не надо ждать от России, когда она будет применять ядерное оружие, миру надо готовиться к этому. И речь не только об антидотах или бомбоубежищах. С ними надо говорить, подписывать бумагу, зажимать их экономику так, чтобы у них не было даже мысли об этом», – сказал Зеленский.