Арестович о возможном применении Россией ядерного оружия: НАТО вмешается в войну
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался относительно того, что Российская Федерация может применить ядерное оружие. По его мнению, НАТО сразу вмешается в войну и призовет Китай присоединиться, передает РБК Украина.
Как отметил Арестович, использование ядерного оружия предусматривает дальнейший проход подразделений ВС России.
«Я представляю россиян, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся за двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне - не уйдут», - заявил Арестович.
К тому же он уверен, что тогда в войну сразу вмешается НАТО.
«Альянс со своей стороны обратится к Китаю с вопросом: «Вы хотите, чтобы прекратилась жизнь всей цивилизации?». Сегодня Китай оказывает значительное влияние на Россию, поскольку своей войной Кремль подорвал стратегию торговли Пекина», - заявил Арестович.
По его мнению, Россия может разыграть сценарий с проигрышем НАТО, чтобы не проигрывать Украине.
«То есть заявления о том, что русские будут бить по грузам альянса, – это может быть стратегия поднятия до такого состояния, чтобы в организации сказали России, что не хотят ядерной войны, поэтому должны подписать мирный договор о прекращении войны», – подчеркнул Арестович.