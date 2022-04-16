Арестович о возможном применении Россией ядерного оружия: НАТО вмешается в войну

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович высказался относительно того, что Российская Федерация может применить ядерное оружие. По его мнению, НАТО сразу вмешается в войну и призовет Китай присоединиться, передает РБК Украина.

Как отметил Арестович, использование ядерного оружия предусматривает дальнейший проход подразделений ВС России.

«Я представляю россиян, которых после Чернобыля загонят в зону радиоактивного поражения. Даже если они придут, то куда они продвинутся за двое суток? Они просто умрут, а остальные россияне - не уйдут», - заявил Арестович.

К тому же он уверен, что тогда в войну сразу вмешается НАТО.

«Альянс со своей стороны обратится к Китаю с вопросом: «Вы хотите, чтобы прекратилась жизнь всей цивилизации?». Сегодня Китай оказывает значительное влияние на Россию, поскольку своей войной Кремль подорвал стратегию торговли Пекина», - заявил Арестович.