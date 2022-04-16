В Париже прошел многотысячный митинг против Ле Пен
В Париже в субботу прошла акция протеста против лидера ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен, передает Интерфакс.
Отмечается, что на улицы вышли 9 200 человек.
Аналогичные акции состоялись в субботу и в других французских городах. Всего, по данным СМИ, в манифестациях приняли участие около 22 тысяч человек.
В Лионе прошел марш тех, кто не хочет голосовать во втором туре президентских выборов ни за Ле Пен, ни за действующего президента Эммануэля Макрона.