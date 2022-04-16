Издание Fortune выступило с сенсационным заявлением о том, что российский олигарх Роман Абрамович встретился с украинской делегацией в Киеве, чтобы обсудить пути возобновления переговоров.

Российский миллиардер, близкий к президенту Владимиру Путину, выступает в качестве неофициального посредника с начала войны в конце февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский попросил его содействовать переговорам между двумя странами.

Представитель Абрамовича отказался от комментариев, как и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.