В Сумской области обнаружили отравляющее вещество зарин после ухода российских войск

«В селе Белка Сумской области, где находились российские войска, обнаружили остатки зарина и других химических веществ». Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова, передает УНН.

Он отметил, что были найдены ампулы с химическими веществами, которые передали Службе безопасности Украины.

«Мы нашли в деревне Белка остатки химического оружия - это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом они хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам», - сказал Бова.

Мэр добавил, что за месяц, что российские войска находились в Тростянце, они расставили много своих растяжек, заминировали немало кладбищ, лесопосадок, парковых зон, административных объектов.