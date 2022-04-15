ВВП Украины может сократиться наполовину

«ВВП Украины может сократиться на 30–50% из-за военных действий в стране». Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Национальной общественной телерадиокомпании.

«Оценки Всемирного банка, Министерства экономики и наши совпадают: от 30 до 50% ВВП могут быть потеряны», - сказал Марченко, добавив, что давать окончательные прогнозы пока рано.

«Ситуация зависит от хода боевых действий и влияния конфликта на экономическую жизнь Украины», - отметил он.