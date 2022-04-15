ВС Украины уничтожили 15 российских танков за сутки
«В течение суток успешно отражено 10 атак противника. Украинские военные нанесли потери российским войскам». Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил ВС Украины.
Отмечается, что, в частности, украинские военные уничтожили 15 танков, 3 артиллерийские системы, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники российских войск.
«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и 2 крылатые ракеты», - говорится в сообщении.