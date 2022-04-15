Спецпредставитель МИД Франции по Карабаху отказался от встречи с лидером сепаратистов Арутюняном

11 апреля спецпредставитель Министерства иностранных дел Франции Брис Рокфей совершил официальный визит в Ереван, где встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, а также с другими высокопоставленными чиновниками страны.

В субботу, 16 апреля, газета «Грапарак» распространила детали визита Рокфея в Армению. По данным источников издания, во время визита армянская сторона готовила двустороннюю встречу спецпредставителя МИД Франции с главой карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном. Однако эта встреча не состоялась из-за отказа французского дипломата.

Также Рокфей отказал во встрече «министру иностранных дел» сепаратистов Давиду Бабаяну.