Зеленский вновь просит тяжелое оружие у Запада

Президент Украины Владимир Зеленский попросил западных лидеров предоставить тяжелое оружие, включая самолеты, чтобы с его помощью деблокировать Мариуполь. Об этом он сказал в ходе своего обращения.

Глава украинского государства отметил, что партнеры могут также поспособствовать в организации мирных переговоров с Россией.

«Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, причем без преувеличения немедленно, чтобы мы могли снизить давление России на Мариуполь и деблокировать его. Или - переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей», - заявил Зеленский.