Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США

Несколько человек пострадали в субботу в результате стрельбы в торговом центре в столице штата Южная Каролина городе Колумбия, передает ТАСС.

Ранее правоохранители сообщили, что неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Columbiana.

«Мы подтверждаем наличие пострадавших в результате инцидента, им оказывают помощь врачи», - отметили в полиции, не уточнив характер полученных травм и точное количество пострадавших.

По данным полиции, правоохранители эвакуируют посетителей торгового комплекса. Информация о предполагаемом стрелке и другие подробности не приводятся.