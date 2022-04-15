Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 01:51

Несколько недель назад в руководстве азербайджанского представительства агентства «Спутник» произошла очередная кадровая пертурбация. Вместо азербайджанского журналиста Азиза Алиева Центр назначил главой бюро некоего Виталия Денисова. Да, именно некоего, поскольку Денисов имеет ровно такое же отношение к журналистике, как и полковники ГРУ Игорь Гиркин (Стрелков) и Александр Бородай, работавшие в Дагестане и Чечне под прикрытием журналистской корочки газеты «Завтра». К тому же Денисова перебросили в Баку из горячей точки - сепаратистской Южной Осетии. То есть Марго Симоньян и ее непосредственные кураторы в Кремле этим странным назначением выразили свое истинное отношение к Азербайджану.

Денисов - не совсем журналист. Как удалось выяснить haqqin.az, полковник российских спецслужб Денисов выполнял в Южной Осетии задачи стратегического характера. И не впервые. Сначала Денисов прибыл в Цхинвали в звании лейтенанта в 1989 году в разгар сепаратистских настроений и формирования первых антигрузинских вооруженных бандформирований. Боец невидимого фронта «по странному стечению обстоятельств» попал в сепаратистскую республику и после окончания российско-грузинской войны: он входил в состав особой группы по локализации ситуации в постконфликтный период – занимал должность заместителя главы администрации «президента» сепаратистской республики. Осенью прошлого года Денисова пытались отравить в Цхинвали в собственной квартире. Во всяком случае об этом заявил сам разведчик-журналист, а позже и досточтимая Симоньян. Затем историю попытались замять, намекнув на следы грузинских спецслужб. И вдруг Симоньян и ее кураторы перебрасывают в Азербайджан «особого специалиста» с таким богатым опытом в тайных войнах спецслужб. Денисова прислали заниматься журналистикой. И успехи нового резидента, пардон, шеф-редактора спецслужбы, пардон, информационной службы новостного агентства получили самые лучшие отзывы в Центре. Первым же делом полковник ограничил творческие возможности азербайджанских журналистов, запретив публикацию критических материалов о ситуации в Армении и Карабахе. Но вместе с тем Денисов определил главные направления в работе редакции: освещение наиболее проблемных сторон жизни Азербайджана и выпячивание социальных проблем в стране. Журналистов поощряют нагнетать страсти в вопросах социального недовольства, дороговизны, неспособности правительства к разрешению экономических проблем… Концепция Денисова чем-то напоминает редакционную политику «Спутника» Казахстана за несколько лет до катаклизмов, послуживших смещению президента Нурсултана Назарбаева…

Аффилированный с российскими властями и спецслужбами «Спутник» появился в Азербайджане задолго до назначения полковника Денисова главой новостной службы. После одного из успешных московских вояжей экс-помощника президента Али Гасанова, в момент расцвета его безграничной власти, отделение симоньяновской службы неожиданно возникло в самом центре Баку. Точнее, в его личных апартаментах – Международном пресс-центре. Фешенебельная недвижимость олигарха Гасанова, возведенная на коррупционные деньги, стала плацдармом для процветания редакций изданий, культивировавших идею вступления Азербайджана в Россию на правах автономии. Один из бывших высокопоставленных азербайджанских чиновников рассказывал мне, что в это время Гасанов пригласил к себе домой видного представителя российской власти и спецслужб. Русское застолье располагает к искренности. И в пылу откровенности Гасанов рассказал о своей сокровенной мечте - переезде в Москву после завершения служебной карьеры. Конечно же, Гасанов работал на Москву. И с присущей ему рабской покорностью исполнял все прихоти своего главного начальства. Одно время Гасанов по приказу своих кремлевских кураторов и Симоньян пытался пробить идею создания отдельной радиостанции «Спутник». Благо в администрации президента нашлись патриотические силы, которые вовремя сумели и успели доложить, встретив в штыки «инициативу новгородского вассала». После долгих переговоров и внутриаппаратных интриг и битв Гасанову все же удалось выбить сетку для «Спутника» в правительственном радиоэфире «Араз».

Тот же всевластный помощник расположил в руководстве редакции близкого друга Симоньян, представителя армянской национальности Азиза Алиева (мама Азиза была родом из Еревана). В свете антиазербайджанской радикализации и слепой ненависти, которая рассыпалась ледяными кубиками по кровеносным сосудам армянской редакции «Спутника», одноименное азербайджанское новостное агентство являлось образцом толерантности, пацифизма и «ленинской дружбы народов». Центр вместе с Гасановым всячески ограничивал творческую самобытность и свободу критики, сосредотачивая внимание на усугублении внутренних проблем. Порой азербайджанская редакция выступала против алиевского правительства в унисон с армянской службой. Как-то в незапамятном 2019 году на страницах азербайджанского «Спутника» была опубликована аналитика с кричащим заголовком: «Накануне революционных изменений: все готово, остались усилия»… В лучших традициях «ленинской Правды» передовица призывала трудящихся к переосмыслению и революционной сознательности. Как и в украинской войне, фронт наступления России укрепили и «подмогой Батьки». В азербайджанской редакции всплыли и белорусы – Вероника Антонова-Тризно с супругом Павлом Антоновым. «Журналистский твикс» навертел словоблудием и побрызгал слюной на страну пребывания, после чего десант был переброшен для выполнения новых задач. Самое странное в этом деле, что Антоновы не получили официальной аккредитации для деятельности в стране, и власти почему-то не стали пресекать их «творчество». А кто-то из чиновников и вовсе помог с обеспечением «вида на жительство»…