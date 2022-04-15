В Харькове при разминирование погибли три украинских сапера

«Под Харьковом при разминировании кассетного боеприпаса произошел взрыв, в результате чего погибли трое саперов-спасателей, в том числе командир части по пиротехническим работам». Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает РБК-Украина.

По его словам, также в результате инцидента тяжело ранены 4 спасателя.

Глава МВД уточнил, что во время разминирования взорвалась часть кассетного боеприпаса.

«Есть боеприпасы, к которым даже специалисты осторожно относятся, и даже тогда случаются очень трагические вещи», - отметил Монастырский.