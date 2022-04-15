Индия выходит из военного соглашения с Россией о покупке 48 вертолетов Ми-17. Решение об отказе от крупного контракта было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне. Об этом сообщил в своем Twitter индийский политолог и журналист Самюэль Рамани.

По его словам, источники в министерстве обороны Индии объясняют такое решение желанием максимально оснастить армию отечественной военной техникой и никак не связывают с ухудшением отношений с Россией.