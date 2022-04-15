«Голод, смерь, миграция»: в ООН предупредили, чему приведет блокада украинских портов
«Блокада войсками России украинских портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, что приведет к голоду в мире, массовой миграции и политической нестабильности». Об этом заявил в интервью New Yorke Times исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
По его словам, силосы Украины переполнены зерном, которое помогает накормить 400 миллионов человек по всему миру в год. Однако из-за войны цепочка поставок была нарушена, и порты не могут нормально работать вблизи центра зоны боевых действий», - заявил он.
Бизли подчеркнул, что проблема глобальных поставок продовольствия заключается в том, что украинские порты Одесса, Черноморск, Южный и Николаев на побережье Черного моря сейчас закрыты из-за ожидаемого наступления российских войск и добавил, что звонил российской стороне и письменно изложил свои опасения, но Кремль не ответил ни на одно из предупреждений ООН.
«Именно здесь должно вмешаться международное сообщество и принять очень серьезные решения о защите портов в гуманитарных целях и открытии портов для всего мира. Потому что весь мир заплатит цену, если мы не откроем порты», - сказал он.
По словам представителя ООН, в настоящее время голод угрожает около 45 миллионам людей в 38 странах из-за совокупных потерь от войн, засух и пандемии коронавируса. Влияние российско-украинской войны на цены на продовольствие, топливо и транспортные расходы еще больше увеличат это число и ограничит возможности ООН по оказанию им помощи.