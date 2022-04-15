«Голод, смерь, миграция»: в ООН предупредили, чему приведет блокада украинских портов

«Блокада войсками России украинских портов в Черном море может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, что приведет к голоду в мире, массовой миграции и политической нестабильности». Об этом заявил в интервью New Yorke Times исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, силосы Украины переполнены зерном, которое помогает накормить 400 миллионов человек по всему миру в год. Однако из-за войны цепочка поставок была нарушена, и порты не могут нормально работать вблизи центра зоны боевых действий», - заявил он.

Бизли подчеркнул, что проблема глобальных поставок продовольствия заключается в том, что украинские порты Одесса, Черноморск, Южный и Николаев на побережье Черного моря сейчас закрыты из-за ожидаемого наступления российских войск и добавил, что звонил российской стороне и письменно изложил свои опасения, но Кремль не ответил ни на одно из предупреждений ООН.