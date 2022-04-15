И Бельгия отказала российским судам

С 17 апреля порты Бельгии прекращают обслуживание коммерческих кораблей под российским флагом, говорится в заявлении крупного бельгийского порта Антверпен.

«На основании правил Евросоюза составлена дорожная карта по запрету захода судов под российским флагом в бельгийские порты. Разрешения на обслуживание в бельгийских портах получат только те корабли, которые следуют в конкретные порты, в определенное время и для перевозки товаров, указанных в разрешении», - отметили в порту.

При этом отмечается, что товары, которые могут быть доставлены в европейские порты, - это природный газ, нефть, уголь и другие виды твердого ископаемого топлива, все фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, удобрения и гуманитарная помощь.

Напомним, что ранее Румыния и Италия отказались принимать российские суда.