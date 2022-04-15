Молдова посоветовала России не вмешиваться в ее дела

Министерство иностранных дел Молдовы приняло к сведению заявление МИД России по поводу закона о запрете георгиевской ленты и других инициатив и призвало Москву воздержаться от вмешательства.

«Принятие решений по упомянутым вопросам является суверенным правом нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы в Молдавии», - сказал представитель МИД страны Даниел Водэ ProTV.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее, комментируя законодательные инициативы Молдовы, призвала Кишинев воздерживаться от действий, которые наносят ущерб отношениям с Россией.

Отметим, что накануне парламент Молдовы принял закон, запрещающий демонстрацию георгиевской ленты, а также символов Z и V.