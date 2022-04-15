Россия готовит наступление в Украине в ближайшие дни американские СМИ
Массированных атак со стороны России следует ожидать в это воскресенье или в начале следующей недели, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.
Издание отмечает, что в связи с этим США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления.
По словам высокопоставленных представителей Пентагона, Украина подвергается интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны россиян.