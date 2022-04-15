Массированных атак со стороны России следует ожидать в это воскресенье или в начале следующей недели, сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона.

Издание отмечает, что в связи с этим США пытаются убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления.

По словам высокопоставленных представителей Пентагона, Украина подвергается интенсивным артиллерийским обстрелам со стороны россиян.