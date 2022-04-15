Генштаб Украины: россияне штурмуют Мариуполь, готовят десантную морскую операцию

Россияне продолжали наносить авиационные удары по Мариуполю, проводили штурмовые действия в районе морского порта. "Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению морской десантной операции. Информация уточняется", - отмечается в сообщении.

Российская армия готовится к проведению десантной морской операции в Мариуполе. Сейчас они проводят штурмовые действия в районе морского порта. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины .

В Генштабе Украины отметили, что продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Подразделения вооруженных сил России, находящиеся на украинской территории, имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время они смогли накопить значительные запасы боеприпасов, утверждают в военном ведомстве.

Сохраняется вероятность ракетных ударов и осуществления артиллерийских обстрелов с территории России по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях. Продолжается частичное блокирование россиянами города Харьков и обстрелы его жилых районов, отмечается в сводке.

В Генштабе Украины заявили, что, по имеющейся информации, в Приднестровье с участием представителей ФСБ была проверена боеспособность 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований "ПМР".

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки было отбито десять атак россиян, уничтожено пятнадцать танков, двадцать четыре единицы бронированной и десять единиц автомобильной техники, а также три артиллерийские системы противника. Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.