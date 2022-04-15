Канцлер Австрии: Путин находится в своем маленьком мире и верит, что выиграет войну...

Президент Российской Федерации Владимир Путин пребывает в собственном маленьком мире, верит, что выиграет войну в Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер, несколько дней назад лично встречавшийся с российским лидером.

"Находясь в собственном маленьком мире, я думаю, Путин знает, что сейчас происходит в Украине. Он верит, что выиграет войну", - заявил Нехаммер.

Беседу с российским лидером Нехаммер назвал "жесткой и откровенной". В ходе общения канцлер рассказал о военных преступлениях российских солдат в Украине. По словам австрийского канцлера, он напомнил о трибунале по войне в Югославии, после чего Путин "сказал мне, что, с одной стороны, будет сотрудничать с международным следствием, а с другой, что он не верит западному миру".

Канцлер подчеркнул, что он озвучил президенту РФ детали о ситуации на фронтах, о гуманитарных проблемах в осажденных городах, призвал к прекращению блокады Мариуполя и атак по Харькову.

"...Он считает, что война необходима для гарантий безопасности России. Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет Украину в "геноциде" в Донбассе", - отметил канцлер.

Также Путин признал серьезное влияние международных санкций на Россию, но считает, что война необходима. По словам Нехаммера, президент РФ знает, что может угрожать миру применением ядерного оружия, но не может утверждать о реальной готовности.