В Загатале мужчина убил жену и покончил с собой

В районную прокуратуру Загатальского района 17 апреля поступила информация о смерти Гылмана Гасанова и Хавер Гасановой в их доме в селе Чардахлар.

Согласно заявлению прокуратуры, в ходе предварительного следствия появились основания для подозрения в том, что Гылман Гасанов умышленно убил свою супругу Хавер ножом во время ссоры, а затем покончил жизнь самоубийством, смертельно ранив себя этим же ножом.

Прокуратура Загатальского района возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.