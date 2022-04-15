Ожесточенные бои в Харьковской области
В Харьковской области продолжаются активные бои, российские войска пытаются наступать в Донецкой области, обстреливают Луганщину и Херсонщину, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные областных военных администраций.
Согласно информации, в Харьковской области ситуация стабильно тяжелая. Активные бои идут на Изюмском направлении, жителей некоторых населенных пунктов местные власти призывают активизироваться с эвакуацией.
В Луганской области ночью был мощный обстрел жилых кварталов Северодонецка, утром — артобстрел города Кременная. Идут позиционные бои в городах Попасная и Рубежный.