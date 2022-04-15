С начала войны в Украине погибли более 200 детей

Как минимум 202 ребенка погибли в Украине с начала российского вторжения, заявили в офисе генпрокурора страны. Еще 361 ребенок получил ранения.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (117), Киевской (106) и Харьковской областях (89). В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательные, так как в зонах активных боевых действий подсчет пострадавших продолжается.

В результате обстрелов и бомбардировок вооруженными силами РФ по всей Украине повреждены 1018 учебных заведений, из них 95 разрушены полностью, рассказали в офисе генпрокурора.