Сбербанк и энергетический сектор России: шестой пакет санкций Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала об обсуждении шестого пакета санкций против России. По ее словам, Брюссель рассматривает введение ограничений против Сбербанка и против российского энергетического сектора, пишет Tagesschau.

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, Евросоюз разрабатывает «умные механизмы», которые в будущем позволят ввести ограничения и в отношении российской нефти.

Фон дер Ляйен также отвергла предположения о том, что правительство Германии тормозит введение санкций против России. «Германия одобрила все пять предложенных нами пакетов санкций в течение 48 часов. Никогда ранее ЕС не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия сыграла в этом свою роль», — сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС оперативно поставлять оружие в Украину, в том числе тяжелое. По ее словам, нужно добиться скорейшего прекращения войны, но «в то же время мы должны быть готовы к тому, что война продлится месяцы или годы».