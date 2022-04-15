Шэн Сию, специально для haqqin.az, Пекин 12:02

Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов. Иллюзии российских ура-патриотов о том, что Пекин поможет Москве в период противостояния западным санкциям, развеиваются как «с белых яблонь дым». Китай не только не спешит на помощь, но и потихоньку сворачивает уже имеющиеся договоренности.

Как заявил академик Сергеев, «наши китайские научные коллеги нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением». Но пауза нажата не только в научном сотрудничестве – крупнейшие китайские государственные компании воздерживаются от новых покупок российской нефти. И это несмотря на то, что российские продавцы предлагают им до неприличия огромные скидки. Sinopec, CNOOC, PetroChina, Sinochem дисциплинированно выполняют рекомендации ЦК Коммунистической партии Китая и правительства КНР – «соблюдать осторожность в связи с ужесточением западных санкций против России из-за ее военной спецоперации в Украине». И выполняют их даже с некоторым запасом. А глядя на них – таким же образом начинает поступать и другой китайский бизнес.

Российский политический класс всегда отличался упрощенным, не побоюсь этого слова – примитивным взглядом на отношения Москвы и Пекина. Который базировался на трех тезисах: во-первых, Китай – стратегический партнер России в противостоянии Западу, а потому будет автоматически поддерживать любые антизападные шаги Москвы на международной арене. Во-вторых, Пекин крайне заинтересован в таком формате сотрудничества с Москвой. И, в-третьих, любые санкции Запада против России – это окно возможностей для китайского бизнеса, который с радостью заместит на российском рынке западные компании. Убежденность Кремля в незыблемости данных тезисов должна была бы дать трещину еще в 2014 году, после аннексии Крыма, когда Пекин не только не признал ее результаты, но и отказался помогать в противостоянии первой волне западных санкций. Уже тогда нужно было сделать серьезные выводы - но Москва тогда это неприятный момент в лучших своих традициях просто замолчала и сделала вид, что ничего такого не произошло.

А потому в ходе планирования своей агрессии в Украину вновь вернулась к привычной и комфортной мантре: «Китай наш стратегический партнер, он обязательно поможет». И снова наступила на те же грабли, переоценив реальное состояние дел в российско-китайских отношениях. Пришло время сказать правду – в Пекине были крайне, мягко говоря, раздражены, когда 24 февраля началась агрессия в Украину. В том числе и потому, что буквально за пару суток до этого официальные российские представители убеждали китайское руководство: «войны не будет». Понятно, что они и сами не владели всей информацией и просто озвучивали тезисы, которые им спускались из МИДа России. Но раздражение Пекина было вызвано тем, что Москва попыталась втянуть его в свою украинскую авантюру даже не поставив в известность. По китайским меркам – это совершенно неприемлемо. И ожидать от Китая после такой «подставы» помощи – нечего и рассчитывать. У Москвы оставался еще шанс переломить ситуацию: если бы агрессия была успешно завершена в 2-3 недели, то для Пекина возникла бы новая ситуация, в которой ему пришлось бы выстраивать новую модель поведения. Но героическое сопротивление Киева уничтожило такую возможность.