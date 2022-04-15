И Китай сворачивает сотрудничество с Россией наша корреспонденция
Глава Российской академии наук Александр Сергеев заявил о приостановке научного сотрудничества с партнерами из Китая и заморозке совместных проектов.
Иллюзии российских ура-патриотов о том, что Пекин поможет Москве в период противостояния западным санкциям, развеиваются как «с белых яблонь дым». Китай не только не спешит на помощь, но и потихоньку сворачивает уже имеющиеся договоренности.
Как заявил академик Сергеев, «наши китайские научные коллеги нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением».
Но пауза нажата не только в научном сотрудничестве – крупнейшие китайские государственные компании воздерживаются от новых покупок российской нефти. И это несмотря на то, что российские продавцы предлагают им до неприличия огромные скидки.
Sinopec, CNOOC, PetroChina, Sinochem дисциплинированно выполняют рекомендации ЦК Коммунистической партии Китая и правительства КНР – «соблюдать осторожность в связи с ужесточением западных санкций против России из-за ее военной спецоперации в Украине». И выполняют их даже с некоторым запасом. А глядя на них – таким же образом начинает поступать и другой китайский бизнес.
Российский политический класс всегда отличался упрощенным, не побоюсь этого слова – примитивным взглядом на отношения Москвы и Пекина. Который базировался на трех тезисах: во-первых, Китай – стратегический партнер России в противостоянии Западу, а потому будет автоматически поддерживать любые антизападные шаги Москвы на международной арене.
Во-вторых, Пекин крайне заинтересован в таком формате сотрудничества с Москвой. И, в-третьих, любые санкции Запада против России – это окно возможностей для китайского бизнеса, который с радостью заместит на российском рынке западные компании.
Убежденность Кремля в незыблемости данных тезисов должна была бы дать трещину еще в 2014 году, после аннексии Крыма, когда Пекин не только не признал ее результаты, но и отказался помогать в противостоянии первой волне западных санкций. Уже тогда нужно было сделать серьезные выводы - но Москва тогда это неприятный момент в лучших своих традициях просто замолчала и сделала вид, что ничего такого не произошло.
А потому в ходе планирования своей агрессии в Украину вновь вернулась к привычной и комфортной мантре: «Китай наш стратегический партнер, он обязательно поможет». И снова наступила на те же грабли, переоценив реальное состояние дел в российско-китайских отношениях.
Пришло время сказать правду – в Пекине были крайне, мягко говоря, раздражены, когда 24 февраля началась агрессия в Украину. В том числе и потому, что буквально за пару суток до этого официальные российские представители убеждали китайское руководство: «войны не будет». Понятно, что они и сами не владели всей информацией и просто озвучивали тезисы, которые им спускались из МИДа России. Но раздражение Пекина было вызвано тем, что Москва попыталась втянуть его в свою украинскую авантюру даже не поставив в известность.
По китайским меркам – это совершенно неприемлемо. И ожидать от Китая после такой «подставы» помощи – нечего и рассчитывать. У Москвы оставался еще шанс переломить ситуацию: если бы агрессия была успешно завершена в 2-3 недели, то для Пекина возникла бы новая ситуация, в которой ему пришлось бы выстраивать новую модель поведения. Но героическое сопротивление Киева уничтожило такую возможность.
А потому к настоящему времени позиция китайского руководства выглядит примерно следующим образом: во-первых, нужно учитывать, что для Пекина отношения с Западом более весомы. Так, в 2021 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией возрос на 35 процентов и достиг $147 миллиардов, но этот показатель все равно меньше даже одной десятой от общего объема торговли с США ($657 миллиардов) и ЕС ($828,1 миллиардов).
Во-вторых, если в военном отношении Россию можно отнести к сверхдержавам (хотя и это сейчас сомнительно), однако в экономическом отношении она – карлик, находящийся в состоянии длительного структурного упадка. Ее ВВП лишь немного превышает аналогичный показатель Испании, пятой по размеру национальной экономики в ЕС. И, следовательно, Китай вовсе не заинтересован в длительной конфронтации с Западом из-за партнерства с такой страной.
Именно такой подход и будет в ближайшее время диктовать действия Пекина в отношении Москвы: в публичной сфере санкции против нее будут осуждаться, но в сфере реальной экономики Китай начнет их соблюдать. Что же касается «окна возможностей» - китайский бизнес не будет спешить заместить на российском рынке западные компании. Возможные издержки здесь перевешивают выгоды, а потому - лучше не спешить. И если Москва этого не понимает – то тут уж только ее проблемы.