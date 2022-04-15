Вооруженный армянин открыл стрельбу в Ханкенди

В Ханкенди вооруженный армянин открыл стрельбу из автомата Калашникова.

Армянские СМИ пишут, что в результате открытой 53-летним Серго Шакаряном стрельбы убит сотрудник «дорожной полиции». Затем Шакарян стал преследовать другого полицейского, но тому удалось скрыться. Шакаряна задержали.

Отметим, что в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года в зоне временной ответственности российских миротворцев не должно быть вооруженных людей.