Разведка Украины: задержан один из главарей донецких сепаратистов Басурин

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали одного из главарей донецких сепаратистов Эдуарда Басурина. Об этом 16 апреля в Facebook сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, «заместитель командующего корпуса минобороны «ДНР». Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя», – говорится в сообщении ГУР.

11 апреля полк «Азов» сообщил о применении Россией оружия, похожего на химическое, против военных в Мариуполе.