Папа Франциск во время пасхальной службы снова осудил войну в Украине

Папа Римский Франциск в ходе всенощной пасхальной службы в Ватиканской базилике Святого Петра осудил войну в Украине за "жестокость и мрак".

"Мы все молимся за вас и вместе с вами. Мы молимся, потому что вы пережили много страданий. Мы можем лишь предложить вам нашу поддержку, наши молитвы и сказать: "Мужайтесь, мы вместе с вами", - заявил Франциск, обращаясь к украинской делегации, пишет Русская служба BBC.

В конце проповеди он произнес традиционное пасхальное приветствие "Христос воскрес!" на украинском языке.

На службе присутствовал, в частности, мэр украинского Мелитополя Иван Федоров, который в марте был взят под арест российскими войсками, но позже отпущен в ходе обмена пленными.