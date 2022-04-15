Турция запускает новую авиакомпанию для перевозки россиян

Турецкая авиакомпания, ориентированная на российских туристов, может начать полеты в конце мая, сообщает портал Airport Haber.

По данным издания, турецкий перевозчик получит название Southwind и будет базироваться в аэропорту Антальи. Первые рейсы запланированы к началу летнего сезона — на конец мая. Турецкое Генуправление гражданской авиации уже получило заявку на регистрацию нового перевозчика, процесс может пройти в ускоренном режиме.

В парке компании пока заявлены пять лайнеров Airbus: три широкофюзеляжных и два узкофюзеляжных.

Интерфакс напоминает, что в начале апреля сообщалось, что власти Турции утвердили трехэтапную дорожную карту по привлечению российских туристов в страну в условиях санкций, в частности планируется создание новой авиакомпании для чартерной перевозки на курорты. Новый перевозчик будет выполнять рейсы только между городами России и курортами Турции.