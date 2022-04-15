Британская разведка: цели России в Украине не изменились

Стратегические цели вторжения России в Украину не изменились – Москва намерена заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить свое доминирование в регионе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

Военное ведомство Великобритании сообщило, что Россия продолжает перебрасывать войска и военную технику из Беларуси на восток Украины, в том числе в районы вблизи Харькова и Северодонецка.

Кроме того, российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.