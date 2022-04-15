Британская разведка: цели России в Украине не изменились
Стратегические цели вторжения России в Украину не изменились – Москва намерена заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить свое доминирование в регионе. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 April 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye
Военное ведомство Великобритании сообщило, что Россия продолжает перебрасывать войска и военную технику из Беларуси на восток Украины, в том числе в районы вблизи Харькова и Северодонецка.
Кроме того, российская артиллерия продолжает наносить удары по украинским позициям на востоке страны, где Россия планирует возобновить свою наступательную деятельность.