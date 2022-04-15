Украинские военные на Харьковском направлении нанесли мощные удары по российским военным. Уничтожены 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР), а также колонна подразделений российской морской пехоты. Об этом сообщается на Facebook-странице 81-й отдельной аэромобильной бригады.

"Благодаря точным расчетам и другим мерам огнем реактивщиков были нанесены мощные удары по наступающим силам противника. В частности, по подтвержденной информации, противник понес большие потери: 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР) и около сотни живой силы противника", - говорится в сообщении.