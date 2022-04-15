В Грузии предложили перенести День Победы на 8 мая

Группа грузинских оппозиционных депутатов разработала законопроект с изменениями в Трудовой кодекс, согласно которым празднование Дня Победы над фашизмом будет перенесено с 9 на 8 мая. Об этом в воскресенье сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

"Согласно традиции, устоявшейся со времен Советского Союза, Россия и постсоветские страны, в том числе Грузия, после распада СССР отмечают День Победы 9 мая. Исключением являются только страны Прибалтики и Украина, где, как в Соединенном Королевстве, США и Европе, это событие отмечают 8 мая", - цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.