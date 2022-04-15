Болгария закрывает свои порты для российских кораблей

Власти Болгарии в рамках санкций Евросоюза ввели запрет на заход в свои порты для судов из России, сообщило в воскресенье Associated Press.

"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля сменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - приводит агентство выдержки из заявления морской администрации Болгарии.

Associated Press уточняет, что болгарские власти сделают исключение для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в Евросоюз.

ЕС ранее в апреле ввел очередной пакет санкций против России, предписывающий, в частности, закрыть порты для судов из РФ, напоминает Интерфакс. При этом предусматриваются исключения для перевозки ряда товаров, к примеру, энергоносителей, продукции АПК.