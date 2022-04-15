Киев просит коридор для вывоза раненых из Мариуполя

Украина требует открыть гуманитарный коридор для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей, а также открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных. Об этом сообщила вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук.

"... через соответствующие международные структуры мы требуем... открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных", - сказала Верещук.

Украинские СМИ пишут, что властям не удалось договориться с российскими военными о прекращении огня для эвакуации на 17 апреля. "На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее", - добавила Верещук.