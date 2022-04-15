«России не удается начать наступление в Донбассе» Минобороны Украины
Российским войскам не удается начать наступление в Донбассе, поскольку их сдерживают Вооруженные силы Украины, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"У них такие планы давно есть, но ВСУ не дают их реализовать. Они накапливают там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они все это готовят, но им пока не удается начать этот второй агрессивный этап, потому что ВСУ мощно их сдерживают", - приводит УНИАН слова Маляр.