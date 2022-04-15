В Токио в рамках Rizin 35 он в весовой категории до 66 кг дрался с японцем Таичи Накаджимой и победил удушающим приемом в первом раунде.

После победы Вугар поблагодарил публику и заявил, что Япония – его вторая любимая страна. Он также передал привет всей своей команде, часть которой сейчас находится в США, где к своему ближайшему бою готовится наш известный боец Тофик Мусаев. А закончил Кярямов свою речь на ринге, крикнув «Азербайджан!», что было встречено токийской публикой аплодисментами.

Стоит сказать, что в зале Вугара поддерживал посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, поздравивший бойца сразу после победы.