Азербайджанский боец Вугар Кярямов «задушил» японца в Токио ВИДЕО
Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Вугар Кярямов провел свой очередной бой.
В Токио в рамках Rizin 35 он в весовой категории до 66 кг дрался с японцем Таичи Накаджимой и победил удушающим приемом в первом раунде.
После победы Вугар поблагодарил публику и заявил, что Япония – его вторая любимая страна. Он также передал привет всей своей команде, часть которой сейчас находится в США, где к своему ближайшему бою готовится наш известный боец Тофик Мусаев. А закончил Кярямов свою речь на ринге, крикнув «Азербайджан!», что было встречено токийской публикой аплодисментами.
Стоит сказать, что в зале Вугара поддерживал посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде, поздравивший бойца сразу после победы.
Бойцовская федерация Rizin – это японская спортивная организация, занимающаяся промоушеном боев в ММА. Для Вугара Кярямова это был третий бой в Rizin. На его счету две победы и одно поражение. Всего в активе 30-летнего бойца 20 поединков в ММА, в которых он одержал 16 побед.
Что касается его соперника по сегодняшнему бою, то 33-летний Таичи Накаджима имеет в активе 14 побед и 12 поражений.