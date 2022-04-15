Российский миллиардер «спрятал» свою яхту в Турции
Яхта Queen K (Clio) российского миллиардера Олега Дерипаски 16 апреля пришвартовалась в бухте неподалёку от турецкого курортного города Гёчек, пишет Daily Sabah.
В издании отметили, что судно вошло в воды Турции под флагом Каймановых островов.
«Яхта, принадлежащая российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гёчек в субботу, 16 апреля. Судно прибыло под флагом Каймановых островов», — написало турецкое издание.
Ранее в турецких портах заметили две яхты, принадлежащие предпринимателю Роману Абрамовичу.