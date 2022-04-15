Российские военные близко подошли к городу Северодонецк в Луганской области, обстрелы усиливаются, шансов на эвакуацию местных жителей меньше, сообщил председатель Северодонецкой районной государственной администрации Роман Власенко.

"Враг подошел очень близко, обстрелы усиливаются, у нас очень сложно провести эвакуацию местных людей, возможности с каждым днем уменьшаются. По нашим расчетам, около 20 процентов жителей остались в городе. Точной цифры никто не знает. Нет мест, где собираются все", - сказал Власенко, по словам которого, обстрелы россиян хаотичны, снаряды прилетают в жилые дома.

Власенко сообщил, что в городе поврежден водопровод, нет газоснабжения.