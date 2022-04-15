Иран перенес производство урановых центрифуг в безопасное место

Иран перевел в более надежное место производство центрифуг по обогащению урана спустя примерно год после акта саботажа на объекте в Карадже, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди, передает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

"С учетом важности машин (по производству) центрифуг мы отправили их в более безопасное место, они теперь работают", - заявил Камалванди, отметив, что "после террористической операции против комплекса в Карадже нам пришлось усилить меры безопасности. Мы убрали значительную часть машин, а оставшиеся перевели в Натанз и Исфахан".

Он также заявил, что МАГАТЭ не получит доступа к данным с камер видеонаблюдения, установленных на новом предприятии в Натанзе, пока Иран и другие страны в рамках венских переговоров не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.