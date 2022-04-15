Экс-советник президента Путина: «Применит ли Путин ядерное оружие? Он действует не так, как многие ожидают»

Отдел информации 15:06

«Эти 50 дней войны изменили очень многое. Самым главным является то, что возвращение к прежней ситуации в России, Украине, российско-украинских отношениях и в отношениях во всём мире в ближайшие как минимум два десятилетия невозможно. Военные действия на новом высоком уровне продолжаются уже 50 дней, и неизвестно, когда они закончатся. Уже сейчас очевидно, что количество погибших российских военных на территории Украины в течение последних 50 дней перевалило за 20 тысяч человек, 50-60 тысяч ранены. Несмотря ни на какие жертвы, Путин продолжает бросать в эту топку тысячи и тысячи новых людей». Об этом заявил в интервью изданию «Главред» экс-советник президента России (в период правления Путина в 2000-2005 годы – haqqin.az), бывший представитель России в «Большой восьмерке», а ныне старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

Влиятельный эксперт рассматривает два важнейших фактора, позволяющих пролить свет на возможную длительность войны в Украине. «Первый фактор – тот, о котором мы уже говорили – идеологическое состояние Путина, его мировоззрение, которое не дает никаких оснований полагать, что война в Украине закончится скоро. Второй фактор, который позволил Путину начать эту войну 24 февраля 2022 года, – это наличие в Соединенных Штатах Америки нынешнего президента Джозефа Байдена, которого Путин считает слабым, неспособным на реальное сопротивление, неготовым и нежелающим отправить американские войска в том или ином виде на помощь Украине. Отказ Байдена и от направления войск США для защиты Украины, и от использования сил НАТО в деле противодействия российской агрессии – это "зелёный свет" для путинской агрессии против Украины. Если бы на посту президента США находился любой другой президент, который был в истории этой страны (Рейган, Буш, Трамп), то такой агрессии, которую мы видим в последние 50 дней, скорее всего, не было бы. А даже если бы она началась, она была бы прекращена в течение нескольких часов. Во-первых, судя по оценкам военных экспертов, операция на востоке Украины уже идёт, как минимум, неделю. И бои там весьма ожесточенные. Данные о потерях боевой техники это подтверждают. Однако боевые действия ещё не достигли того уровня интенсивности, о котором предупреждали неоднократно и который ожидается. Во-вторых, эта военная операция не станет последней, она не решит судьбу войны в Украине. Даже если ВСУ удастся отбить с большими потерями новое наступление российских войск под Изюмом и Гуляйполем, война на этом не закончится». К тому же Андрей Илларионов рассматривает три версии завершения войны. Он прокомментировал версии пессимистического, оптимистического и реалистического сценариев.

«Наиболее пессимистичный сценарий заключается в том, что, обладая численным, качественным, огневым и прочим превосходством, российские войска нанесут поражение украинским и установят контроль над значительной частью территории, прежде всего, левобережной Украины. – утверждает А.Илларионов. - Не думаю, что у нынешней России и путинского режима достаточно сил для физической оккупации правобережной Украины. Но для оккупации левобережной и южной Украины теоретически у России есть ресурсы и средства, но при проведении мобилизации. В этом смысле условием реализации пессимистичного сценария является проведение всеобщей мобилизации в России и увеличения Вооруженных сил РФ в разы – до численности в несколько миллионов человек. Оптимистичный сценарий предполагает военный разгром Вооруженными силами Украины вторгшегося на украинскую территорию агрессора. Причем не только на территориях, оккупированных с 24 февраля 2022 года, но и на всех других территориях, включая Донбасс и Крым. Естественно, такая задача не может быть решена в течение ближайших недель или месяцев – ее решение растянется на годы. Реалистичный сценарий заключается в реализации оптимистичного сценария, но только срок осуществления его будет растянут на более длительное время. Прогноз, который говорит, что война в Украине закончится через три года – это не страшный прогноз, а минимальный. Для этого прогноза есть достаточно точная дата – 20 января 2025 года, дата инаугурации нового президента США, который будет придерживаться другой позиции относительно нарушителя международного права. Мы не знаем ни имени человека, ни партии, к которой он будет принадлежать. Но появление нового президента на посту президента Соединенных Штатов Америки практически гарантированно будет означать прекращение военных действий путинского режима против Украины. Так что три года – это минимальные сроки. Если же у власти останется Джозеф Байден, или же в Белый Дом придет пусть и другой президент США, но придерживающийся такого же подхода, как и ныне действующий, то в таком случае военные действия могут растянуться на более длительный срок. Потому трехлетний горизонт является минимальным и оптимистическим сценарием для нынешней войны».

А.Илларионов рассмотрел и вероятность применения Путиным ядерного оружия в Украине: «Мы этого не знаем, поскольку не раз сталкивались с тем, что Путин действует не так, как многие ожидают. Мне кажется использование ядерного оружия Россией против Украины нерациональным для достижения целей Путина. Ведь он стремится получить контроль над Украиной, а контроль над зараженной радиацией Украиной ему точно не нужен. Он пользуется "ядерным блефом", чтобы запугивать руководителей тех стран, которые пугаются такого блефа, например, руководителя США Джозефа Байдена. Что касается украинцев, то они готовы защищать свою землю, страну и самих себя, независимо от того, какие средства и какое оружие Путин или кто-либо другой готов против них применять. Тот факт, что украинцы готовы защищать свою страну, независимо ни от чего, девальвирует угрозу использования ядерного оружия, которой Путин столь часто пользовался. Эта угроза действует только на тех, кто пугается этого оружия. Украинцы не боятся уже никакого оружия, потому что решили защищаться и бороться, несмотря ни на что». Эксперт высказал свою оценку боевой подготовки и нынешнего состояния российской армии: «Что касается качества вооруженных сил Российской Федерации, я бы не стал заниматься шапкозакидательством и преуменьшением реального потенциала российской армии. Несмотря на то, что российская армия – это банда мародеров, насильников и далее по списку, эта банда хорошо вооружена. В распоряжении российского войска по-прежнему остаются очень серьезные вооружения, военная техника, огромное количество боеприпасов, топлива и колоссальные ресурсы. И эта банда по-прежнему оккупирует значительную часть украинской территории, а на некоторых направлениях она продолжает продвигаться. Те же бои под Изюмом, Мариуполем и на юге Украины показывают, что на некоторых направлениях военная инициатива по-прежнему находится на стороне российских войск. Поэтому не стоит преуменьшать тот военный потенциал, который по-прежнему сохраняется у агрессора на территории Украины, а также тот, который может быть мобилизован на территории России в результате проведения всеобщей мобилизации. Также возможна техническая и военная мобилизация, которая еще в полном масштабе на территории России не проводилась. Потому не нужно торопиться с окончательными оценками и думать, что российская армия на этом закончилась.