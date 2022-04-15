В Евросоюзе уверены: «Государственное банкротство России лишь вопрос времени»

Западные санкции все сильнее расшатывают экономику России, дефолт является лишь вопросом времени, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье газете Bild am Sonntag.

"Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70%", - цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

По ее словам, "сотни крупных компаний и тысячи экспертов покинули страну, ВВП в России, по нынешним прогнозам, снизится на 11%". По ее мнению, "государственное банкротство России лишь вопрос времени".

ТАСС со ссылкой на данные Минфина РФ напоминает, что на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам - $38,97 млрд. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.